شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يطلب تأجيل تمديد عقده مع الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى تأجيل حسم ملف تمديد عقده مع الفريق، خاصة أنه لازال مرتبطا مع الأحمر بعقد لمدة موسمين مقبلين.

وينتظر وليد أزارو وصول عرض أوروبى فى الصيف المقبل، وهو الأمر الذى عدل من تفكير المهاجم الدولى فى ملف التجديد، رغم وصوله لشبه اتفاق رسمى فى وقت سابق مع سيد عبد الحفيظ بخصوص تمديد عقده، فى ظل سعى الإدارة الحمراء لربط نجوم الفريق لأطول فترة ممكنة، وهو ما حدث مع عدد من اللاعبين مثل جونيور أجاى وعلى معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

وامتثل مسئولو الأهلى لرغبة وليد أزارو وتم تعليق ملف تمديد عقده مؤقتاً، خاصة أن الشغل الشاغل للإدارة الحمراء حالياً هو تمديد عقد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

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كان وليد أزارو قد تلقى عرضا من نادى هبى فورتشن الصينى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وطلب الأهلى تأجيل الأمر للانتقالات الشتوية الماضية ليرفض النادى الصينى مقترح الأحمر فيما يخص بيع المغربى وليد أزارو للفريق الصينى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، متمسكا بالتعاقد مع اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورفع نادى هبى فورتشن عرضه لشراء أزارو لـ9.5 مليون دولار، بجانب بعض الامتيازات الأخرى تصل قيمتها لـ500 ألف دولار، ليصبح إجمالى عرض شراء اللاعب 200 مليون جنيه مصرى، بعد أن كانت قيمة العرض المبدئى 7 ملايين دولار.

وعرض مسئولو الأهلى على النادى الصينى إتمام التعاقد على أن يتم تفعيل الاتفاق خلال الميركاتو الشتوى الماضى للاستفادة من المهاجم المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى التى تم قيده فيها، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الصينى.