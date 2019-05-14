"شكرا.. مع السلامة".. ريال مدريد يحسم موقف نجمه المخضرم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بعد تكهنات طويلة، وتقارير راجت لأسابيع عدة، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن موقف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حسم بالفعل وسيكون أول الراحلين عن صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الريال أخبرت نافاس، البالغ من العمر 32 سنة، أنه خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الموسم المقبل.

وتابع أن مسؤولي النادي الملكي طلبوا من الحارس بدء مرحلة دراسة العروض المعروضة عليه استعدادا للانتقال إلى فريقه الجديد مع بداية "الميركاتو الصيفي"، بحسب "سكاي نيوز".

وذكرت الصحيفة أن نافاس تلقى الخبر، نهاية الأسبوع الماضي، مما جعله يشعر بغضب جديد، لأنه كان يعتقد أنه سيعود للمشاركة مع فريق العاصمة الإسبانية.

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وقال زيدان لنافاس إنه غير قادر على القيام بأي شيء حيال هذا الوضع لأن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالفعل، مضيفا أن سفينة الفريق الملكي تراهن على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال المرحلة المقبلة.

وكان كيلور جدد عقده مع ريال مدريد في شهر ديسمبر الماضي لمدة موسم واحد.

ومنذ رحيل الفرنسي زيدان عن رأس الجهاز الفني للريال، العام الماضي، وتعاقد إدارة "الميرينغي" مع كورتوا، فقد كيلور نافاس مركزه في تشكيلة الفريق الأساسية.

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