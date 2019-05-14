تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أزارو وصالح لتجديد العقود مع الأهلي

بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، تحركاته من أجل تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى للفريق فى مقدمتهم صالح جمعة والمغربى وليد أزارو الذى يتبقى فى عقده موسم ونصف.

وجمعت وليد أزارو جلسة بمدير الكرة سيد عبدالحفيظ قبل أيام قليلة، حرص خلالها مدير الكرة على مفاتحة المغربى فى تمديد عقده وهو ما قابله المغربى بالرغبة فى التأجيل حتى يستعيد مستواه بعد جلوسه احتياطياً خلال الفترة الماضية وغياب التهديف عنه.

فيما أكد صالح جمعة رغبته في التجديد متمنيا من عبدالحفيظ استمرار مشاركته أساسيا من أجل استعادة مستواه المعهود.