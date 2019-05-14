بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، تحركاته من أجل تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى للفريق فى مقدمتهم صالح جمعة والمغربى وليد أزارو الذى يتبقى فى عقده موسم ونصف.
وجمعت وليد أزارو جلسة بمدير الكرة سيد عبدالحفيظ قبل أيام قليلة، حرص خلالها مدير الكرة على مفاتحة المغربى فى تمديد عقده وهو ما قابله المغربى بالرغبة فى التأجيل حتى يستعيد مستواه بعد جلوسه احتياطياً خلال الفترة الماضية وغياب التهديف عنه.
فيما أكد صالح جمعة رغبته في التجديد متمنيا من عبدالحفيظ استمرار مشاركته أساسيا من أجل استعادة مستواه المعهود.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أزارو وصالح لتجديد العقود مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.