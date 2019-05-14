شاهد.. مهارات أكثم سمير الذي يتصارع عليه الإسماعيلي والمصري

دخل مسؤلو نادي الإسماعيلي في التفاوض مع أكثم سمير "بجاتوزو" صانع ألعاب فريق كفر الشيخ أحد أندية القسم الثاني لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وطالب أيضًا ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بضم اللاعب للفريق البورسعيدي بعد أظهار تألقه مع كفر الشيخ. الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بضم اللاعب للفريق البورسعيدي بعد أظهار تألقه مع كفر الشيخ. ويبلغ جاتوزو من العمر23 عاماً، وحصل على أفضل لاعب بمجموعة بحرى بدورى القسم الثانى، وسجل 8 أهداف الموسم الماضي مع مفر الشيخ، وكان قريبًا من الانتقال لنادى سموحة فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الماضى لكن تمسك ناديه باستمراره أفسد الصفقة. شاهد مهارات أكثم سمير...

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