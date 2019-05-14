رياضة | أزمة في ريال مدريد وزيدان بسبب نجم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد وزيدان بسبب نجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدث خلاف جديد بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد وإدارة النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن زيدان يريد استمرار ايسكو في صفوف ريال مدريد بالموسم المقبل لكن إدارة النادي الملكي تفضل بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحسم إيسكو مستقبله بعد بخصوص الاستمرار أو الرحيل عن ريال مدريد لخوفه من التواجد على دكة الاحتياط في موسم آخر بالنادي الملكي.

ويملك إيسكو عروض من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ويشترط الريال الحصول على 70 مليون يورو لبيعه.