رياضة | نجم مانشستر يونايتد: نحتاج للسير على خطى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد: نحتاج للسير على خطى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، الذي أعلن رحيله هذا الأسبوع عن الشياطين الحمر، إن أولي جونار سولسكاير، هو المدرب الصحيح لإعادة بناء التشكيلة الحالية، لكنه بحاجة إلى الوقت، لكي ينافس الفريق على الألقاب من جديد.

وتولى سولسكاير، قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون أول الماضي، وفاز 10 مرات في أول 11 مباراة، قبل أن يحصل على عقد دائم في مارس/آذار الماضي، لكن بعد ذلك تراجعت النتائج بشدة في الفترة التالية.

وخرج المان يونايتد من ربع نهائي دوري الأبطال، واحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد مسيرة سيئة شهدت الفوز مرتين فقط في آخر 12 مباراة، ليثير التساؤلات حول إذا ما كان المدرب النرويجي هو الاختيار الصحيح أم لا.

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وأوضح هيريرا، المرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان، لموقع يونايتد "أثق في سولسكاير. إنه الشخص المناسب. أعتقد أن الفريق أمام مهمة صعبة. سيحتاج النادي إلى الوقت والثقة والدعم".

ووصل ليفربول، الذي احتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل هذا الموسم، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، وسيواجه توتنهام في المباراة النهائية.

وأضاف هيريرا "من المرجح أن يفوز ليفربول بلقب دوري الأبطال، لكن الفريق لم يحرز أي لقب في 5 سنوات منذ قدومي إلى هنا".

وأتم "ليفربول أدى عملا رائعا، لكن الجماهير منحت الفريق، الوقت للاستعداد. هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد في الوقت الحالي".