رياضة | ريال مدريد يحسم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد بالفعل أنهى صفقة الدنماركي إيركسن من توتنهام ليدعم صفوف الفريق الملكي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدفع قرابة 100 مليون يورو لضم إيركسن من توتنهام علما بأن عقد الدنماركي ينتهي في يونيو 2020.

وسيحصل الدولي الدنماركي على 4.5 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد بعقد لمدة 6 سنوات.