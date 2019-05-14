رياضة | كارلوس جاريدو في طريقه للرحيل عن العين الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارلوس جاريدو في طريقه للرحيل عن العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل فريق العين الإماراتي بين 3 مدربين لخلافة الإسباني كارلوس جاريدو بعد نهاية الموسم الحالي نظرًا لسوء نتائج الخواجة الإسباني.

ودخل كرونوسلاف يورزيتش مدرب بني ياس الإماراتي وفالدان ميلويفيتش مدرب النجم الأحمر الصربي وبيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي دائرة المرشحين لخلافة كارلوس جاريدو مدرب الأهلي المصري سابقًا.

وودّع العين الإماراتي مع جاريدو دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، وحصد نقطتين فقط في 5 مباريات ويحتل المركز الخامس في الدوري الإماراتي، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن الشارقة المتصدر مع تبقي جولتين على النهاية.