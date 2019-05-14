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رياضة | ليونيل ميسي ينقلب على جماهير برشلونة

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انقلب ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على جماهير فريقه بعدما تعرض بعض زملائه لصيحات استهجان خلال الفوز بهدفين نظيفين على خيتافي في الجولة قبل الأخيرة من .

 

 

وتعرض لاعبو برشلونة لأول مرة لصيحات استهجان من جماهير كامب نو خلال الفوز بهدفين نظيفين على خيتافي وهتفت الجماهير ضد سيرجيو بوسكيتس وفيليب كوتينيو.

 

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن ميسي غضب بشدة من الجماهير لأنه طلب منها عدم الهتاف ضد زملائه لكنها واصلت صيحات الاستهجان وتناست ما فعله مع الفريق رغم وداع .

 

 

 

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