رياضة | لايبزيج ينعش آمال ليفربول

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أنعش المدير التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني آمال ليفربول الإنجليزي في ضم تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المدير التنفيذي للايبزيج لشبكة "جول" العالمية: "لم نتحدث مع بايرن ميونيخ بشأن فيرنر حتى الآن فما يهمنا أن يحسم فيرنر مستقبله بنفسه فربما يخبرنا فيرنر بعد نهائي كأس ألمانيا بموقفه النهائي".

وتأتي تصريحات المدير التنيفيذي للايبزيج لتعصف بآمال بايرن ميونيخ الألماني في ضم تيمو فيرنر قبل ليفربول.