رياضة | توزيع مكافآت خرافية على أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توزيع مكافآت خرافية على أندية المقدمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "ديلى ميرور" الإنجليزية، النقاب عن توزيع المكافآت لأندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم حصد مانشستر سيتى بطل المسابقة النصيب الأكبر بـ38.4 مليون جنيه إسترلينى. وأوضحت أن ليفربول حصد مبلغ 36.5 مليون جنيه إسترلينى حيث احتل وصافة الدوري الإنجليزي فيما يأتى تشيلسى ثالثا بـ34.6 مليون جنيه إسترليني وتوتنهام صاحب المركز الرابع 32.6 مليون جنيه إسترلينى وأرسنال صاحب المركز الخامس 30.7 مليون استرليني ومانشستر يونايتد مبلغ 28.8 مليون جنيه إسترلينى. واحتفظ مانشستر سيتى بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.

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