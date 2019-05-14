شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبرته "الفيفا" هدف الموسم.. مكة محمد صلاح تسجل هدفا في أنفيلد والان مع التفاصيل

تمكنت مكة، ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، من خطف الأنظار في ملعب أنفيلد بعد أن سجلت هدفا في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، معلنا خسارة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي، توجهت كل الأنظار نحو مكة التي استلمت الكرة وجرت بها من منتصف الملعب تقريبا نحو الهدف.

وفي حين كان صلاح يستلم جائزة هداف الموسم الحالي من "البريميرليغ"، كانت مكة في طريقها نحو الهدف وأعين الجماهير تترقب النهاية السعيدة.

لم تخيب ابنة النجم المصري آمال جماهير أنفيلد، ووصلت إلى منطقة الجزاء والكرة بحوزتها لتسكنها في المرمى وتحتفل الجماهير معها، بينما بدا صلاح ضاحكا في تعبير عن سعادته بابنته.