أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل يقود مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

ستدخل يوشيميياماشيتا وماكوتو بوزونو ونعومي تيشيروجي تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غدا الأربعاء كأول طاقم تحكيم نسائي بالكامل يقود مباراة في البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن اليابانيات الثلاث سيقدن مباراة يانجون يونايتد الأخيرة في المجموعة السادسة ضد ناجا القادم من كمبوديا بعد نجاحهن في اختبار لياقة مماثل للاختبار المطلوب للحكام الرجال.

وقالت ياماشيتا التي أدارت مباريات في نسختين لكأس العالم تحت 17 عاما للسيدات “إنه واحد من أحلامي. بذلنا الكثير من الجهد وهذه هي النتيجة.

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“يجب أن أشكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منحنا هذه الفرصة من أجل دخول سجلات التاريخ في التحكيم النسائي في آسيا”.

وتنضم ياماشيتا إلى ستيفاني فرابار وبيبيانا شتاينهاوس اللتين قادتا مباريات للرجال في دوري الدرجة الأولى في فرنسا وألمانيا على الترتيب.

واليابانيات الثلاث ضمن قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المكونة من 12 حكما والمقرر مشاركتهم في كأس العالم للسيدات في

فرنسا التي تنطلق في السابع من يونيو حزيران.

وتشارك أيضا مساعدتان للحكم في كأس الاتحاد الآسيوي غدا الأربعاء، إذ من المقرر أن تساعد كيم كيونج-مين ولي سول-جي الحكم كيم داي-جونج في إدارة مباراة سيريس نيجروس ضد بيكامكس بينه دونج.