شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال الضحية الـ26 لرحيل المدربين بالإيجيبشين ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم علاء عبدالعال المدير الفنى للداخلية باستقالته من منصبه مساء أمس بعد هزيمة فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ32 للدورى وتوقف رصيده عند 24 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى.

هزيمة الداخلية أمام الزمالك جعلت الفريق يهبط للقسم الثانى بشكل رسمى بعيدا عن مباراتيه المتبقيتين بالدورى أمام الإسماعيلى والمصرى ، وهو ما جعل علاء عبد العال يتقدم باستقالته من منصبه مكتفيا بالفترة التى قضاها مع الفريق.

وانضم علاء عبد العال لقائمة المدربين ضحايا الرحيل سواء بالإقالة أو الاستقالة من فرق الدورى المصرى، بعدما وصلت حالات الانفصال بين المدربين وأندية الممتاز إلى 26 ضحية حتى الآن، فى ظل التقلبات التى شهدها الموسم الحالى من تغيير فى الأندية.

ويعد النجوم أف سى أكثر الأندية تغييرا للمدربين بعدما قام بتغيير أربع مدربين طوال الموسم يليه الثلاثى بيراميدز وسموحة والمصرى .

وقد صمدت ثلاثة أندية فقط ضد رياح تغيير المدربين وهم الزمالك والإنتاج الحربى ووادى دجلة، حيث بدأ جروس الموسم مع الفريق الأبيض ولا يزال مستمرا على رأس القيادة الفنية، وكذلك مختار مختار مع الفريق العسكرى، ونفس الوضع بالنسبة لليونانى تاكيس جونيس الذى يستمر فى قيادة الغزلان بالممتاز منذ بداية الموسم.

ويعد حسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحه اكثر المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفرق الدورى حيث قام بتدريب ثلاثة فرق بدأ الموسم مع المصرى ، ثم بيراميدز وأخيرا سموحه

ضحايا الدورى الممتاز 24:



كارتيرون

الأهلى

اجرى الأهلى تغييرا فى بداية الموسم لأول مرة منذ فترة بعدما اطاحر بالفرنسى كارتيرون عقب خسارة دورى أبطال أفريقيا والخروج من دور الـ32 للبطولة العربية وتعاقد مع الأورجويانى لاسارتى لقيادة الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم.



فالنتيم

من اكثر الفريق التى تعاقب عليها مديرين فنيين بدأها مع ألبرتو فالنتيم ، ثم ريكاردو لافولبى ، ثم حسام حسن ، واخيرا الأرجنتينى رامون دياز الذى نجح مع الفريق بشكل ملحوظ وقاد الفريق للفوز على الأهلى والزمالك بالدورى الثانى .



حسام حسن

بدأ حسام حسن الموسم الحالى مع المصرى البورسعيدى بعد النجاحات العديدة مع الفريق ، ثم تركه ليتعاقد المجلس الأحمر مع ميمى عبد الرازق الذى رحل سريعا وحل بدلا منه مصطفى يونس واخيرا إيهاب جلال .



طارق يحيي

قاد بتروجت فى بداية الموسم طارق يحيي الذى صادفه سوء حظ غريب ليرحل ويأتى مؤمن سليمان الذى يواصل سوء النتائج لتتعاقد الإدارة مع محمد عودة .



خالد متولى

بدأ الموسم مع ابن النادى خالد متولى الذى فشل فى مهمته وأصبح الفريق صيدا سهلا ، ليرحل وتتعاقد الإدارة مع على ماهر .



على ماهر

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بدأ على ماهر قيادة سموحه فى بداية الموسم ، ثم رحل بسبب الإختلاف مع فرج عامر رئيس النادى ويتعاقد النادى مع طارق يحيي الذى لم يستمر كثيرا ويتعاقد النادى مع عادل عبد الرحمن مدرب الأهلى الأسبق الذى رحل أيضا والآن حسام حسن يتولى القيادة الفنية للفريق .



كالجديرون

اكثر الأندية التى قامت بتغيير مدربيها بسبب السياسة الخاطئة التى اتبعها محمد الطويلة رئيس النادى فى إدارة ملف الكرة للفريق حيث بدأ الفريق بكالديرون ثم علاء حسب الله، ثم أحمد سامى، ثم مؤمن سليمان وحاليا يتولى رمضان السيد قيادة الفريق.



طلعت يوسف

تقدم طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق باستقالته من قيادة الفريق عقب لقاء فريق أمام الإتحاد السكندرى مؤكدا أنه لن يستطع تقديم الجديد للفريق خلال المباريات المقبلة ليرحل ويتولى جمال عمر المدرب القيادة الفنية حتى نهاية الموسم .



محمد عمر

بدأ الإتحاد السكندرى الموسم تحت قيادة فنية لمحمد عمر ، الذى رحل وتم التعاقد مع حلمى طولان .

حرس الحدود

بدأ حرس الحدود الموسم تحت قيادة فنية لعماد سليمان الذى رحل بسبب سوء النتائج ويتم التعاقد مع طارق العشرى .



عماد سليمان

طلائع الجيش

بدأ محمد حلمى الموسم الحالى مع طلائع الجيش ، تم رحل وتم التعاقد مع البلجيكى لوك ايميل .



مضوى

الإسماعيلى

بدأ الإسماعيلى مع الجزائرى خير الدين مضوى ، ثم تعاقد الفريق مع فييرا الذى رحل أيضا وتم التعاقد مع يونافيسكى الذى رحل مؤخرا وحاليا يقود الفريق محمود جابر .



علاء نبيل

المقاولون

قاد علاء نبيل فريق المقاولون فى بداية الموسم ، إلا أنه لم يحقق النتائج المرجوة فى رحلة وتعاقد النادى مع عماد النحاس الذى نجح فى انتشال الفريق من المركز الاخير وحاليا ينافس على المركز الرابع .



هشام زكريا

الجونة

بدأ الجونة الموسم تحت قيادة فنية لهشام زكريا صاحب انجاز الصعود مع الفريق للدورى الممتاز ، ثم رحل لسوء النتائج وتم التعاقد مع حمادة صدقى