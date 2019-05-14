شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحافظ على ثبات تشكيله أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على تثبيت تشكيل الفريق، ومواجهة انبي بنفس تشكيل سموحة، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين بعد غد الخميس فى بطولة الدورى العام. ووفقاً لتدريبات الأهلى فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة انبى سيكون كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى خط الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى وفى الإمام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحى ووليد أزارو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يحافظ على ثبات تشكيله أمام إنبى فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.