التعاون يمدد التعاقد مع هيلدون راموس حتى 2022

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365:

أعلن نادي التعاون، السعودي، تجديد عقد اللاعب هيلدون راموس لمدة موسمين إضافيين .وأصدر التعاون بياناً رسمياً على تويتر، قال فيه: جددت إدارة النادي عقد اللاعب راموس لموسمين إضافيين، ليستمر لاعباً تعاونياً حتى عام 2022.

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وأضاف البيان : محمد القاسم رئيس النادي وقع العقد مع اللاعب بحضور وكيل أعماله.

من جانبه أعرب هيلدون عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع التعاون، متعهدا بتقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة رفقة زملاءه، من أجل مستقبل الفريق.

وساهم هيلدون راموس مؤخرا في تتويج فريق التعاون بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، بعد فوز قاتل ومثير 2-1 على حساب نظيره الاتحاد في المباراة النهائية.