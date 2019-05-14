الان تتابع تيباس: «الليغا» الإسبانية في خطر! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس أن “الليغا” تواجه خطراً، بسبب مقترح تقدم به الاتحاد الأوروبي للعبة لاستحداث بطولة جديدة ستلغي طريقة التأهل التقليدية لدوري الأبطال.

ينسق الاتحاد القاري للعبة مع اتحاد الأندية الأوروبية، الذي يضم أكبر أندية أوروبا، لإعادة هيكلة دوري أبطال أوروبا اعتباراً من 2024، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن المقترحات، قائلاً: “المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة”.

لكن مصادر مطلعة أكدت بوجود مقترح محدد لاستحداث دوري قاري يتألف من ثلاث درجات، يتضمن نظاماً للصعود والهبوط فيما بينها.

وسيكون دوري الدرجة الأولى معادلاً لدوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية، وسيضم 32 فريقاً تقسم إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 8 فرق بدلاً من النظام الحالي المقسم إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق.

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وهذا يعني أن الفريق الواحد سيخوض 14 مباراة في دور المجموعات، بدلاً من 6 مباريات في النسخة الحالية.

وسيتأهل إلى مسابقة العام التالي 24 فريقاً بشكل تلقائي، بالإضافة إلى 4 فرق أخرى تصعد من دوري الدرجة الثانية، الذي يعادل الدوري الأوروبي حالياً، و4 أماكن فقط ستكون مفتوحة للأندية الأبطال في 54 مسابقة دوري محلية في أوروبا.

ويتعارض هذا مع التقاليد التي تنص على أن الفرق تتأهل للمنافسة القارية من خلال التفوق في بطولات الدوري المحلية.

وقال تيباس خلال لقاء مع محطة جول التلفزيونية: “يتحدثون عن تعديل في نظام مسابقة دوري الأبطال، لكنها في حقيقة الأمر بطولة جديدة تماماً، كان التفوق في البطولات المحلية طريق التأهل لمنافسات دوري الأبطال، لكن هذا لن يحدث بعد الآن.

وأضاف: سيتم انتقاء عدد من الأندية ستكون دائماً بين الفرق 32، درجة القلق التي أشعر بها تتراوح ما بين 7 إلى 8 من 10.

واختتم: بطولة الدوري الاسباني في خطر؟ نعم بلا شك، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يجب عليه القيام بذلك، ونريد إقناع المؤسسات الأخرى بوجوب التصدي لهذه المقترحات، ونعمل على وضع استراتيجية في هذا الخصوص.