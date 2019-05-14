شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على الداخلية ويرتقي للوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة-" الحياة" | منذ 18 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 15:17

فاز فريق الزمالك على مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما ،على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.



وبفوز الزمالك هبط فريق الداخلية إلى دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير، بينما تقدم الزمالك إلى وصافة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 70 نقطة من 30 مواجهة، وأمام بيراميدز صاحب الـ65 نقطة من 31 مباراة.