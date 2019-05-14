شكرا لقرائتكم لاسارتي يثبت تشكيل الأهلي فى مواجهة انبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على تثبيت تشكيل الفريق، ومواجهة انبي بنفس تشكيل سموحة، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين بعد غداً الخميس فى بطولة الدوري العام.

ووفقاً لتدريبات الأهلى فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة انبي سيكون كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.