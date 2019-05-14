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الاعلان عن تميمة بطولة أمم افريقيا الأسبوع المقبل...

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جدة - عمرو شويل تجهز اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، لإعلان تميمة بطولة البطولة الأسبوع المقبل، بعد الاستقرار عليها بشكل نهائى.

كان محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا سافر إلى انجلترا مؤخرا، للحصول على أفضل تصميم للتميمة، قبل أن يعود ويتم تحديد الموعد النهائى للكشف عنها الأسبوع المقبل.

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وتستضيف مصر بطولة أمم افريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

 

 

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