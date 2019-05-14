شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف مكافأت الفوز على الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة الزمالك على صرف مكافآت الفوز الأخير على الداخلية للاعبين بعدما نجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز بتحقيق الفوز فى مباراة الداخلية بعد لقاء ماراثونى، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل رحلة السفر إلى المغرب، المقرر لها الخميس القادم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد القادم فى ذهاب دور النهائى من بطولة الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك قد رفع رصيده بالفوز على الداخلية إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز حيث يسعى الأبيض لمواصلة تضييق الفارق مع الأهلى المتصدر برصيد 70 نقطة بعدما خاض الأخير 30 مباراة فيما لعب الزمالك 29 مباراة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية داخل القلعة البيضاء التركيز الكامل فقط على المواجهتين القادمتين أمام نهضة بركان المغربى، سواء فى مباراة الذهاب التى ستقام فى المغرب الأحد المقبل، بجانب لقاء الإياب الذى سيقام يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ثم العودة بعد ذلك لفتح ملف المنافسات المحلية.