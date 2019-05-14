شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يتجدد اللقاء بين بيراميدز و وادي دجلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الدفاع الجوى، فى مهمة صعبة على الفريق الدجلاوى الذى يسعى للهروب من دائرة صارع البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

ويدخل نادي بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز في 18، وتعادل في 11 وتلقى الهزيمة مرتين .

ويفتقد بيراميدز لجهود لاعبه أحمد أيمن منصور بسبب الإيقاف بعد تعرضه لعقوبة الطرد خلال المباراة السابقة لفريقه أمام المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليغيب عن مباراة بيراميدز و وادي دجلة، ويسعى رامون دياز لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة خلال مباراة وادي دجلة من أجل استعادة المركز الثاني في جدول المسابقة.

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على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة اللقاء تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس محتلاً المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل في 8 وتلقى الخسارة في 14 لقاء آخر .

كان تاكيس جونيس قد عقد جلسة فنية مع لاعبى فريقه، استعرض خلالها بعض المباريات المسجلة لفريق بيراميدز، لكشف نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق بيراميدز، وكيفية التعامل معها من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، وتحقيق نتيجة ايجابية، حتى يضمن الفريق الدجلاوى البقاء فى الدورى الممتاز.

كما شدد الخواجة اليونانى على لاعبيه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، مع الدقة فى التمرير والحرص على عدم قطع الكرة فى مناطق الخطورة، مثلما حدث فى المباراة الماضية أمام الزمالك والتى خسرها وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، خاصة أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وقادرون على استغلال أنصاف الفرص.