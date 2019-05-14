شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بعدم استكمال الدورى بسبب الأهلى.. ويرفض التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بعدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، حال تعديل موعد مواجهة الأهلى، لتصبح يوم 3 يونيو المقبل، بدلاً من أن تكون آخر مواجهة فى مسابقة الدورى.

وأكد مرتضى منصور، أنه رافض إجراء أى تعديل على جدول مباريات فريقه بالدورى، موضحًا أنه متمسك بمواجهة الأهلى فى نهاية الدورى وبعد بطولة أمم أفريقيا، وفى حالة إجراء أى تعديلات فى المواعيد سيقوم بالانسحاب وعدم استكمال المسابقة.

تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه، مؤكدًا أنه لم يتخذ قرارًا بعودة إسناد إدارة مباريات فريقه بالدورى لحكام مصريين، وأنه ما زال متمسكًا بالاستعانة بحكام أجانب حتى النهاية.

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وأشاد مرتضى منصور بالروح التى ظهر بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك، بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر فى إصبع اليد، خلال مواجهة الداخلية، وانهمر فى البكاء بعدها نظرًا لخروجه من الملعب وغيابه عن مباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أنه يثق فى عمر صلاح الحارس الثالث وقدرته على حراسة عرين الأبيض فى المباراة الهامة أمام الفريق المغربى.

ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.