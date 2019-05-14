شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن تميمة أمم أفريقيا 2019 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، لإعلان تميمة بطولة البطولة الأسبوع المقبل، بعد الاستقرار عليها بشكل نهائى.
كان محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا سافر إلى انجلترا مؤخرا، للحصول على أفضل تصميم للتميمة، قبل أن يعود ويتم تحديد الموعد النهائى للكشف عنها الأسبوع المقبل.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة تعلن تميمة أمم أفريقيا 2019 الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.