شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن تميمة أمم أفريقيا 2019 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهز اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، لإعلان تميمة بطولة البطولة الأسبوع المقبل، بعد الاستقرار عليها بشكل نهائى.

كان محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا سافر إلى انجلترا مؤخرا، للحصول على أفضل تصميم للتميمة، قبل أن يعود ويتم تحديد الموعد النهائى للكشف عنها الأسبوع المقبل.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.