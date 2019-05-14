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اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء مسابقة 97 الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ما تردد حول إلغاء مسابقة دورى مواليد 1997 فى الموسم الكروى الجديد.

وقال شوبير إن اتحاد الكرة قرر منذ فترة تشكيل لجنة لمناقشة ملف المسابقات فى الموسم الجديد، ولم تناقش اللجنة فكرة إلغاء مسابقة مواليد 97 حتى الأن، كما لم تناقش أى اقتراحات جديدة خاصة بالمسابقات.

وتابع أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدة اجتماعات للجنة لإتخاذ القرارات التى تخدم مصلحة الكرة المصرية.

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