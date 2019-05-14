شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف الدفعة الثالثة من العقود بعد مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبى، صرف الدفعة الثالثة من عقود اللاعبين بعد المباراة المقبلة التى سيخوضها الفريق أمام الأهلى، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز التى ستكون ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات البطولة.

وحرص مسئولو إنبى على تحفيز اللاعبين بصرف المكافآت خلال الفترة الأخيرة من أجل تخطى الكبوة ومواصلة تحقيق الانتصارات فى بطولة الدورى بعد نجح الفريق فى تحسين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

ويحتل إنبى حالياً المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 31 مباراة نجح خلالهم فى تحقيق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والخسارة فى 11 لقاء.