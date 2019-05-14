شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب التايكوندو على "الميزان" فى بطولة العالم بأنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم عملية الميزان لمنافسات بطولة العالم للتايكوندو والتى تقام بمانشيستر بمشاركة المنتخب الوطنى.

وتنطلق البطولة فى الفترة من 15 على 19 مايو الجارى، بمشاركة قائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات، بخلاف الثنائى هداية ملاك ورضوى رضا اللاتى تلحقن بالبعثة من صربيا حيث تقيما معسكر من تنظيم الشركة الراعية

ويرأس البعثة كريم شبانة، ويرافقهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، بالإضافة إلى تامر صلاح، وأسامة السيد ومحمد مجدى مدربين.

وفيما يخص الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل فمازال الغموض يسيطر على موقفهما فى ظل عدم استلام التأشيرة الخاصة بسفرهما على انجلترا.