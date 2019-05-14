شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإجراء جراحة الصليبى ليوسف الجوهرى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل المقاولون العرب لإجراء جراحة الرباط الصليبى ليوسف الجوهرى لاعب ذئاب الجبل فى ألمانيا.

وقال الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن اللاعب يرغب فى إجراء العملية الجراحية بالخارج وبناء على رغبته يتم مخاطبة أكثر من جهة لتحديد المكان الأنسب الذى سيتم فيه إجراء العملية وبنسبة كبيرة ستكون ألمانيا.

كان يوسف الجوهرى، قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى والرباط الخارجى للركبة وذلك خلال تدريبات الفريق فى مستهل مايو الجارى.

يعد يوسف الجوهرى من ناشئى فريق المقاولون العرب مواليد 1997 والذى ظهر بشكل مميز خلال مباريات فريقه فى بطولة الدورى، وكذلك مع المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب.