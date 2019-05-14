مدرب حراس الإسماعيلي: كمال السيد مستقبل الفريق

أعرب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، عن سعادته بالتألق الذى ظهر علي الحارس الشاب كمال السيد فى المباراة الودية التى جمعت بين الدراويش والمصري، مساء أمس الإثنين على ملعب ستاد المصري البورسعيد .
وانتهت مباراة الإسماعيلي والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.
وقال الصغير ان حارس فريق ٩٩ حصلوا علي لقب دورى الجمهورية وأضاف أن اللاعب يكتسب المزيد من الخبرات مع عودة الحارس محمد عواد الذى سينتظم فى التدريبات خلال ٥ ايام بجانب زميلة محمد فوزى .
وأضاف الصغير ان مايميز الحارس كيفية بناء الهجمة من الخلف وتمتعه
واشار الى ان الدراويش يمتلك عدد من الحراس امثال محمد عواد ومحمد فوزى ومحمد مجدى وكمال السيد وايمن رجب .
ووجه مدرب حراس الدراويش الشكر لمسئولى لجنة التعاقدات لنجاحهم فى التعاقد مع كمال السيد ، وضمه للدراويش خاصة انه يتابعه منذ فترة طويلة عندما كان لاعب فى نادى القناة .
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