رياضة | مانشستر يونايتد يغازل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يغازل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبرام صفقة من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلون وسيسعى لاتخاذ خطوات سريعة لحسم التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رحيل أندير هيريرا، المتوقع انتقاله لباريس سان جيرمان الموسم المقبل، بجانب الرحيل المُحتمل لبول بوجبا، دفع أولي جونار سولسكاير، إلى طلب التعاقد مع لاعب خط وسط صاحب خبرة.

ويُفضل سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر، ضم إيفان راكيتيتش لتدعيم خط وسطه، وطالب الإدارة بضرورة إتمام الصفقة، قبل أن يتفق برشلونة مع إنتر ميلان.