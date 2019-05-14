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رياضة | فيفا: مكة محمد صلاح سجلت هدف الموسم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا: مكة محمد صلاح سجلت هدف الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعبت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مكة ابنة محمد صلاح نجم الإنجليزي ونشرت فيديو الهدف الذي سجلته عقب تتويج النجم المصرى بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الممتاز بالموسم المنتهى، وعلقت عليه "هدف الموسم".

 

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وكانت مكة محمد صلاح خطفت الأنظار في ملعب أنفيلد بعد أن سجلت هدفصا في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

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