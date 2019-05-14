الامارات | أصحاب السوابق لن يدخلوا ملاعب كوبا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب السوابق لن يدخلوا ملاعب كوبا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لن يتمكن المشجعون من أصحاب سوابق العنف من دخول البرازيل، وحضور النسخة المقبلة من بطولة كوبا أميركا 2019، التي ستستضيفها البلاد في الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو وذلك حسبما أعلنت حكومة الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو.
وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية انه وفقاً للائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية، وفي جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية، ستحصل سلطات الهجرة على معلومات مقدمة من دول أخرى، وستمنع دخول الأشخاص الذين شاركوا في أعمال عنف في الملاعب أو متعلقة بكرة القدم إلى البرازيل.
وبالفعل تم تنفيذ هذه التدابير بداية من اليوم، سيتم إيقاف العمل بها في 7 يوليو المقبل بانتهاء البطولة.
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