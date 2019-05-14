الامارات | ريجيكامب يكشف عن رأيه في إمكانية رحيل كايو إلى العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يكشف عن رأيه في إمكانية رحيل كايو إلى العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لنادي الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، في المؤتمر الصحافي التحضيري لمباراة الوصل والشارقة، في إطار الجولة 25 من دوري الخليج العربي، أن فريق العين يعتبر واحداً من أقوى الفرق في دوري الخليج العربي.

وأضاف ريجيكامب: "نتمنى أن نقدم أداءً مميزاً في المباراة المقبلة أمام العين، وأن نظفر بالفوز حتى نواصل مسيرتنا على طريق الانتصارات، بعد الفوز في المباريات الـ3 الأخيرة في بطولة الدوري، ونأمل أن يكون هذا الأمر بمثابة الحافز القوي للاعبين ليقدموا كل ما لديهم في الملعب، ويقودوا الفريق إلى تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط".

وعند سؤاله عن الأخبار المنتشرة بخصوص تلقي مهاجم الفريق كايو كانيدو عرضاً من قبل العين، تحدث ريجيكامب قائلاً: "ليس لدي أي تعليق بخصوص هذا الأمر، أمامنا 3 مباريات ومن ثم ينتهي الموسم الرياضي الحالي، وبعدها سيمكننا التعليق على كل هذا الأمور بجانب خططنا وأهدافنا في الموسم المقل".

وختم ريجيكامب: "أتأمل بقاء كايو معنا في الفريق خلال المواسم المقبلة، فهو محترف رائع وقائد للفريق، لكنكم تعلمون حال كرة القدم، فكل لاعب يبحث دائماً عن العقد الأفضل مادياً بالنسبة له، لأنه في النهاية لاعب محترف".