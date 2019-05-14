شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة المجد الرمضانية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة المجد الرمضانية لكرتي القدم والطائرة على ملاعب أكاديمية المجد في أبحر الشمالية ك، و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بحضور عدد من نجوم كرة القدم تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة المجد الرمضانية لكرتي القدم والطائرة على ملاعب أكاديمية المجد في أبحر الشمالية ك، و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية و ستجمع مباراة الافتتاح فريقي الجيل بقيادة نجمي الاتحاد السابقين مناف أبو شقير وصالح الصقري بفريق المرجان. وذكر مدير البطولة عبدالمجيد الراجحي أن اللجنة سخرت كل الجهود لإنجاح البطولة كما ذكر المشرف على البطولة. وأوضح الراجحي أن البطولة مختلفة عن كافة البطولات لأنها تجمع أجمل رياضتين في شهر رمضان كرة القدم و الطائرة و الجماهير مدعوة للاستمتاع و كسب الجوائز التي سيتم سحبها يوميا على الجماهير، علما أن عدد الفرق في كرة القدم ٨ فرق و ١٦ فريف في كرة الطائرة الشاطئية.



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