شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينفي إلغاء مسابقة دورى مواليد 1997... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ما تردد حول إلغاء مسابقة دورى مواليد 1997 فى الموسم الكروى الجديد.

وقال شوبير إن اتحاد الكرة قرر منذ فترة تشكيل لجنة لمناقشة ملف المسابقات فى الموسم الجديد، ولم تناقش اللجنة فكرة إلغاء مسابقة مواليد 97 حتى الأن، كما لم تناقش أى اقتراحات جديدة خاصة بالمسابقات.

Advertisements

تابع أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدة اجتماعات للجنة لإتخاذ القرارات التى تخدم مصلحة الكرة المصرية.