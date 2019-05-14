كريم يوسف
أكد رئيس نادي الزمالك اليوم، أن فريقه لن يخوض أي مباراة مقبلة في بطولة الدوري الممتاز تحت قيادة تحكيمية مصرية.
وفاز الزمالك أول أمس الأحد على فريق الداخلية بنتيجة 2 – 1، ارتقى خلالها الفريق الأبيض لوصافة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز خلف المتصدر الأهلي، في مباراة إدارها تحكيميًا الحكم محمد الصباحي في لقاء شهد إثارة تحكيمية، اعتراضًا على قراراته.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية اليوم:" الزمالك لن يخوض أي مباراة مقبلة في الدوري تحت قيادة أي حكم مصري، وأرسلت لعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام رسالة أبلغته من...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يهدد بالانسحاب ويؤكد: لن أواجه الأهلي إلا بعد أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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