حسام حسن: حكم الراية صاحب قرار تمديد وقت مباراتنا أمام الأهلي

كتب- أحمد شريف:

أكد حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، أن الحكم المساعد هو من إتخذ قرار تمديد الوقت بدلًا من الضائع في مواجهة فريقه مع الأهلي بالدوري المصري.

وأشار حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه سمع حكم الراية وهو يطلب من الحكم الأول، أمين عمر، تمديد الوقت بعد نهاية السبع دقائق المحتسبة بدلًا من الضائع.

وشهدت مباراة الأهلي وسموحة جدلًا بعدما نجح الفريق الأحمر في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 90+8، في الوقت الذي احتسب فيه أمين عمر سبع دقائق كوقت بدلًا من الضائع.