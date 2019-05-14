عمرو ابوبكر
دافع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز، عن خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي، عقب تعرض الأخير لهجوم شرس، على خلفية نشر صور لهما معًا.
وكانت الصورة التي نشرها آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قد أثارت غضبًا واسعًا بين جماهير النادي الأهلي، خاصةً بعد اشتعال الأزمات بين مالك نادي بيراميدز ومجلس إدارة المارد الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدور على اللي يخاصمك في الزفة وعايز يصالحك في لفة".. تركي آل الشيخ يعلق على أزمة صورة الدرندلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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