توقعات حسام حسن: الأهلي يفوز بالدوري والزمالك بالكونفدرالية

محمد طاهر ابو الجود

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، إنه يتوقع فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام هذا الموسم، وحصول الزمالك على بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يرغب بالبقاء في قيادة نادي سموحة، في ظل وجود المهندس فرج عامر.