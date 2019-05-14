رياضة | قائمة المغضوب عليهم من ليونيل ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة المغضوب عليهم من ليونيل ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة طلبًا لإدارة النادي الكتالوني بالاستغناء عن خدمات الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا الطلب جاء في إطار الغربلة التي من المنتظر أن يقوم بها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف النهائي.

كان ميسي قد دخل في حالة اكتئاب لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بهذه الطريقة المذلة.