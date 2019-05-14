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رياضة | قائمة المغضوب عليهم من ليونيل ميسي في برشلونة

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قدم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة طلبًا لإدارة النادي الكتالوني بالاستغناء عن خدمات الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا الطلب جاء في إطار الغربلة التي من المنتظر أن يقوم بها الفريق بعد الخروج من إثر الهزيمة أمام (0-4) في إياب نصف النهائي.

كان ميسي قد دخل في حالة اكتئاب لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بهذه الطريقة المذلة.

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