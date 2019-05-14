رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي باريس سان جيرمان ضم 3 لاعبين من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف 3 صفقات مدوية من ريال مدريد بـ 210 ملايين يورو من أجل التوقيع مع جاريث بيل وتوني كروس ووإيسكو علماً أن الثلاثي تحوم الشكوك حول استمرارهم مع ريال مدريد .

جاريث بيل سيكون أول المغادرين هذا الصيف في حين أن زيدان أخبر إدارة ريال مدريد برغبته بالحفاظ على إيسكو.