رياضة | بيبو يكشف عن أول إنذار أحمر على يد التابعي: شدني من ودني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبو يكشف عن أول إنذار أحمر على يد التابعي: شدني من ودني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد بيبو نجم النادي الأهلي والإسماعيلي السابق عن أن بشير التابعي نجم دفاع الزمالك تسبب في طرده، في نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك والدرواويش.

وأضاف بيبو في حواره ببرنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم ، من تقديم جمال عنايت وبثينة توكل: "بشير التابعي قام بنرفزتي وشدني من ودني إللى كنت عامل فيها عملية، فقمت بضربه في وشه، ليوجه الحكم حين ذاك أول طرد لي في حياتي"