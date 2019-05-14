شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لـ وليد سليمان وعمرو جمال.. ولاسارتي يركز على إنهاء الهجمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى وليد سليمان وعمرو جمال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بالتأهيل البدني بالجري حول الملعب وأداء بعض التمرينات البدنية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم، مساء الاثنين، على ملعب التتش.

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يؤدي عمرو جمال برنامجه التأهيلي للاستشفاء من إصابته بشد في العضلة الأمامية، بينما يؤدي سليمان برنامجًا استشفائيًا بعد المشاركة في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

يستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، عدة فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، على هامش المران الجماعي الذي جرى، مساء الاثنين.