شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والمصري يتعادلان وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى مع مستضيفه فريق المصرى بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ستاد بورسعيد، ضمن تحضيرات الفريقين للدورى الممتاز.
يستعد الدراويش لملاقاة الداخلية، الجمعة، على ستاد الجيش بالسويس لحساب الجولة الــ33 في بطولة الدورى، بينما يستعد المصري لمواجهة الانتاج الحربي في استاد الجيش، 21 مايو الجاري، ضمن الجولة نفسها.
الإسماعيلي يحتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 38 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 32 مباراة.
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