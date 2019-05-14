شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: «الدرندلي محترم.. الدور على اللي يخاصمك في الزفة ويصالحك في لفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إن خالد الدرندلي، أمين صندوق نادي الأهلي، «إنسان محترم، ومحب للكيان اللي بينتمي ليه، وملتزم بمبادئه، وبيعمل اللي بيعمله في العلن».

أضاف عبر حسابه على «فيس بوك»، صباح الثلاثاء: «لكن الدور على اللي بيخاصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة، وأنا بقصد 3 بكل وضوح، أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلو نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة».

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في المقابل، قال «الدرندلي» إن الصورة التي جمعته مع تركي آل الشيخ «لا تحمل أي إهانة لنادي الأهلي أو جماهيره»، مضيفًا في تصريحات لقناة «الأهلي»، مساء الاثنين: «أخلاق نادي الأهلي والدين الإسلامي أجبرتني على رد تحية تركي آل الشيخ بمثلها».

تابع: «دعوتي تمت من جانب الإعلامي عمرو أديب في منزله، وأثناء ترحيبه بي وجدت تركي آل الشيخ خلفي ويتحدث إليّ»، وأن «تركي تحدث معي بكل احترام، وكان من الواجب عليّ أن أقوم بالرد بنفس الطريقة، هذا ما تربينا عليه في نادي الأهلي».