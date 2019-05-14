شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد: العين جاد في خطف إدواردو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

بدت الأمور في نادي الهلال بالتحرك بوتيرة مرتفعة هذه الأيام لضمان ظهور الفريق بأفضل صورة في آخر لقاء له بالدوري أمام الشباب يوم الخميس القادم، وكذلك الاستعداد للاستحقاق الآسيوي المهم الذي بلغ فيه «الزعيم» دور الـ16 وضمن الصدارة قبل مواجهة الدحيل القطري في آخر جولة. وعلى مستوى التعاقدات والانتقالات، أكد المتحدث باسم نادي العين الإماراتي محمد عبيد لـ«الخليج 365»، رغبة نادي العين في ضم محترف الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، بشراء المدة المتبقية (سنة) من عقد اللاعب التي تصل إلى 15 مليون ريال، وهو الخبر الذي تردد أخيرا وأثبته متحدث العين، مشيرا إلى أن هناك نية كبيرة لدى مسيري «البنفسجي»، لانتقال اللاعب الذي وصفه بالموهوب.

وحول تجديد عقد اللاعب كاريلو، بيّن مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج لـ«الخليج 365» أن الأمور تسير في مصلحة الكيان الأزرق، وأن الإدارة الهلالية لديها هذا الملف الذي تهتم به كثيرا، بما يسر جمهور الهلال، موضحا أن الأمر لن يحسم بشكل نهائي إلا وفق ما تراه إدارة المهندس عبدالله الجربوع، التي هي بلا شك تسعى وتعمل لمصلحة الفريق الهلالي. ميدانيا، عاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية مساء أمس وذلك بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني، بعد نهاية مباراة الاتفاق، استعدادا لمباراة الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد (الخميس) أمام فريق الشباب على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود، واعتمد فيها المدرب شاموسكا على الجانب اللياقي، بعدها طبق عددا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، ركز فيها على الجوانب الفنية للمهاجمين والمدافعين. وطالب المدرب جميع لاعبيه بتقديم كل ما لديهم في المباراة القادمة. على صعيد آخر، غادر لاعب الهلال سلمان الفرج، صباح أمس، إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء العملية في موضع إصابته، وسيكون جاهزا مع بداية الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.