شكرا لقرائتكم خبر عن الدرة «فل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

سيكون جمهور نادي النصر مطالبا بملئ مدرجات ملعب «الدرة» في لقاء الفريق الختامي، الذي ينتظر أن يشهد تتويج الفريق بثامن لقب له يوم الخميس القادم، حين يلاقي الباطن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ ستكون التذاكر مجانية وستوزع في بوابات الملعب، بعد أن تكفل صباح أمس رجل الأعمال يوسف القفاري بشراء جميع التذاكر المتبقية وتوزيعها مجانا على الجمهور، بعدما كان رجل الأعمال عضو شرف النادي إبراهيم المهيدب قد تكفل بشراء 10 آلاف تذكرة في وقت سابق.

هذا التفاعل الكبير من القفاري والمهيدب ومن قبلهما تقديم عبدالعزيز بغلف مبلغ 300 ألف ريال، بعد نهاية لقاء النصر والحزم، يكشف الالتفافة الكبيرة مع إدارة سعود السويلم، بدخول رجال أعمال جدد يقدمون دعما سخيا لخزينة «العالمي» في موسم تألق كبير، ينتظر أن يتوج بلقب كبير هو دوري المحترفين.