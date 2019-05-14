الأخضر يختتم معسكر النمسا بلقاء سلوفينيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) واصل «الأخضر» الشاب مساء أمس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة «باد فالترسدورف» النمساوية، في إطار المرحلة الـ4 من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاما 2019 في بولندا، تحضيرا لمواجهة منتخب سلوفينيا وديا مساء اليوم (الثلاثاء)، في ختام المعسكر الخارجي، وذلك عقب تعادله في مواجهة منتخب المكسيك بهدف لمثله. وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب «ثيرمن»، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي الذي قسّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانا استشفائيا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مران على جمل تكتيكية بهدف التنشيط الهجومي مع الإنهاء.

واصل «الأخضر» الشاب مساء أمس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة «باد فالترسدورف» النمساوية، في إطار المرحلة الـ4 من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاما 2019 في بولندا، تحضيرا لمواجهة منتخب سلوفينيا وديا مساء اليوم (الثلاثاء)، في ختام المعسكر الخارجي، وذلك عقب تعادله في مواجهة منتخب المكسيك بهدف لمثله. وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب «ثيرمن»، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي الذي قسّم اللاعبين في بداية الحصة التدريبية إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانا استشفائيا، في حين بدأت المجموعة الثانية تدريباتها بمران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مران على جمل تكتيكية بهدف التنشيط الهجومي مع الإنهاء.

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