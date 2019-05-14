شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار قدساوي لحسم موقعة الحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) يولي القدساويون أهمية كبير للقاء الأخير المفصلي للفريق أمام الحزم الذي سيحدد بقاء الفريق في دوري المحترفين من عدمه. وفي هذا الصدد، طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية التونسي ناصيف البياوي لاعبيه بمضاعفة الجهد والتركيز خلال التدريبات اليومية، استعدادا لمباراة الحزم يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير يولي القدساويون أهمية كبير للقاء الأخير المفصلي للفريق أمام الحزم الذي سيحدد بقاء الفريق في دوري المحترفين من عدمه. وفي هذا الصدد، طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية التونسي ناصيف البياوي لاعبيه بمضاعفة الجهد والتركيز خلال التدريبات اليومية، استعدادا لمباراة الحزم يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. البياوي حرص على معاودة الفريق القدساوي تدريباته اليومية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وذلك بسبب أعمال الصيانة في مقر النادي، وسط جدية تامة من الجميع إدارة وجهازا فنيا ولاعبين على أن تكون الاستعدادات بأقصى درجتها، إذ بدأ التدريبات بالجري حول الملعب ثم أتبعه بتدريبات لياقية عبر محطات مختلفة، فيما خضع حراس المرمى لتدريبـات خاصة بواسطة مدرب الحراس، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعـات، أدت كل مجموعـة تدريبات مختلفة بالكرة، واختتـم التدريب بتقسـيمة على منتصف الملعب طبق خلالها عددا من الجمل الفنية. وركز المدرب خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الوحدة، التي خسرها الفريق برباعية زادت من معاناة الفريق حتى أصبح مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وليس أمامه سوى الفوز في مباراة الحزم من أجل البقاء المباشر أو خوض مباراة الملحق.



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