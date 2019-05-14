شكرا لقرائتكم خبر عن المرض ينهي حياة مدرب الأهلي «نيبوشا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

توفي المدرب السابق للنادي الأهلي الصربي «نيبوشا» صباح أمس (الإثنين) بعد صراع مع المرض، بحسب ما نقل في مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس.

وكان نيبوشا تولى القيادة الفنية للفريق الأهلاوي موسم 2006 قبل أن يغادر بعد تحقيقه لبطولتين مع الأهلي بسبب طلبه لتعديل في مرتبه في ذلك الوقت إذ قوبل طلبه بالرفض وغادر أسوار القلعة قبل أن يعود مجدداً في أكتوبر بعد عام من مغادرته قبل أن يغادر مجدداً بدون إنجازات.